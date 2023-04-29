Танки, вантажівки й "Тигри": в Маріуполі дві доби фіксують рух техніки окупантів

"За останні дві доби відновлено реверсний рух з Мангуської частини Маріупольського району через Маріуполь в напрям Новоазовська", - написав Андрющенко.

За його словами, зафіксовано загалом:

до 20 вантажівок з живою силою та БК;

до 7 тягачів з гусеничною технікою, включаючи танки Т62.

в бік Мангушу основне переміщення "Тигрів" Росгвардії.

"Загальна чисельність військового корпусу окупантів залишається без суттєвих змін. Авіація зберігає відносну активність, особливо зранку. Однак меншу, аніж в попередні вівторок-четвер", - додає Андрющенко.

Фото: в Маріуполі дві доби фіксують рух техніки окупантів (t.me/andriyshTime)

Раніше повідомлялося, що росіяни перекидають радянські танки через Маріуполь у сторону Мангушу і в напрямку Бердянська.

Також ми писали, що російські окупаційні війська активізували переміщення бойової техніки під Маріуполем, куди прибула додаткова кількість мобілізованих.

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