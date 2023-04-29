Танки, грузовики и "Тигры": в Мариуполе двое суток фиксируют движение техники оккупантов

"За последние двое суток возобновлено реверсное движение из Мангушской части Мариупольского района через Мариуполь в направление Новоазовска", - написал Андрющенко.

По его словам, зафиксировано в целом:

до 20 грузовиков с живой силой и БК;

до 7 тягачей с гусеничной техникой, включая танки Т62.

в сторону Мангуша основное перемещение "Тигров" Росгвардии.

"Общая численность военного корпуса оккупантов остается без существенных изменений. Авиация сохраняет относительную активность, особенно утром. Однако меньшую, чем в предыдущие вторник-четверг", - добавляет Андрющенко.

Фото: в Мариуполе двое суток фиксируют движение техники оккупантов (t.me/andriyshTime)

Ранее сообщалось, что россияне перебрасывают советские танки через Мариуполь в сторону Мангуша и в направлении Бердянска.

Также мы писали, что российские оккупационные войска активизировали перемещение боевой техники под Мариуполем, куда прибыло дополнительное количество мобилизованных.

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