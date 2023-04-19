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Росіяни перекидають танки через Маріуполь у напрямку Бердянську, - Андрющенко

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Середа 19 квітня 2023 17:47
Росіяни перекидають танки через Маріуполь у напрямку Бердянську, - Андрющенко Ілюстративне фото: росіяни перекидають танки через Маріуполь у напрямку Бердянську (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові перекидають радянські танки Т-72 через центр Маріуполя у сторону Мангушу і далі в напрямку Бердянську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Він також повідомив, що окупанти продовжують переміщували невелику кількість військових та легкої техніки через Маріуполь у сторону Новоазовська та далі на північ в напрям Волновахи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни у Маріуполі готуються зводити укріплення біля "Азовсталі".

Окрім того, Андрющенко показав на відео один з житлових масивів Маріуполя, де росіяни знищили 29 багатоповерхівок.

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Маріуполь Бердянськ Війна Росії проти України
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