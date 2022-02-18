"Танки на тысячу километров". РФ заявила об отводе части техники от границ Украины

В Минобороны России заявили о возвращении эшелона с техникой подразделений танковой армии Западного военного округа, который граничит с северными областями Украины, в пункт постоянной дислокации. Там уверяют, что отводят танки на тысячу километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа отправился в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений", - говорится в сообщении

Указано, что по прибытии в расположение воинской части военнослужащие начнут проведение технического обслуживания боевой техники и ее подготовки к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки.

"Перевозки танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около одной тысячи километров", - добавляют в сообщении.

Напомним, недавно российская сторона объявила о частичном отводе войск, но украинская разведка не увидела никаких доказательств этого.

Добавим, вчера в РФ заявили, что первые подразделения армии из окупированного Крыма вернулись на базы.