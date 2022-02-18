ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Танки на тысячу километров". РФ заявила об отводе части техники от границ Украины

Новина українською →
Москва, Пятница 18 февраля 2022 10:35
"Танки на тысячу километров". РФ заявила об отводе части техники от границ Украины Фото: РФ заявила об отводе части техники от границ Украины (mil.rus)
Автор: Мария Кучерявец

В Минобороны России заявили о возвращении эшелона с техникой подразделений танковой армии Западного военного округа, который граничит с северными областями Украины, в пункт постоянной дислокации. Там уверяют, что отводят танки на тысячу километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа отправился в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений", - говорится в сообщении

Указано, что по прибытии в расположение воинской части военнослужащие начнут проведение технического обслуживания боевой техники и ее подготовки к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки.

"Перевозки танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около одной тысячи километров", - добавляют в сообщении.

Напомним, недавно российская сторона объявила о частичном отводе войск, но украинская разведка не увидела никаких доказательств этого.

Добавим, вчера в РФ заявили, что первые подразделения армии из окупированного Крыма вернулись на базы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Российская Федерация Войска РФ Вторжение России в Украину
NEWS
Обострение на Донбассе. Боевики за сутки 60 раз нарушили "тишину", утром снова стреляют
Обострение на Донбассе. Боевики за сутки 60 раз нарушили "тишину", утром снова стреляют
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти