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В РФ заявили, что первые подразделения армии из Крыма вернулись на базы

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Москва, Четверг 17 февраля 2022 19:39
В РФ заявили, что первые подразделения армии из Крыма вернулись на базы Фото: В РФ заявили, что первые подразделения армии из Крыма вернулись на базы (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что первые подразделения российской армии из Крыма начали прибывать на свои базы. При этом он добавил, что идет разработка графика возвращения подразделений Вооруженных сил РФ в пункты постоянной дислокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Сегодня воинские эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более полутора тысяч километров в пункты постоянной дислокации в Чеченской республике и в республике Дагестан", - заявил он.

По словам Конашенкова, железнодорожные эшелоны с бронетехникой танковой армии Западного военного округа возвращаются в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области.

При этом подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области.

Напомним, накануне российская сторона объявила о частичном отводе войск, но украинская разведка не увидела никаких доказательств этого.

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