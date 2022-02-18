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"Танки на тисячу кілометрів". РФ заявила про відвід частини техніки від кордонів України

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Москва, П'ятниця 18 лютого 2022 10:35
"Танки на тисячу кілометрів". РФ заявила про відвід частини техніки від кордонів України Фото: РФ заявила про відвід частини техніки від кордонів України (mil.rus)
Автор: Марія Кучерявець

У Міноборони Росії заявили про повернення ешелону з технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу, який межує з північними областями України, у пункт постійної дислокації. Там запевняють, що відводять танки на тисячу кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

"Черговий військовий ешелон з особовим складом та військовою технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу вирушив у пункт постійної дислокації у Нижегородській області після завершення планових навчань", - йдеться в повідомленні

Вказано, що після прибуття у розташування військової частини військовослужбовці розпочнуть проведення технічного обслуговування бойової техніки та її підготовки до подальших планових заходів бойової підготовки.

"Перевезення танків та броньованої гусеничної техніки здійснюється залізничним транспортом на відстань близько однієї тисячі кілометрів", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно російська сторона оголосила про часткове відведення військ, але українська розвідка не побачила жодних доказів цього.

Додамо, вчора у РФ заявили, що перші підрозділи армії з окупованого Криму повернулися на бази.

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