Танки та ППО. Кулеба звернувся до ЄС та назвав три способи посилення підтримки України

"Саме тому я закликаю вас суттєво підвищити військову допомогу для України", - заявив Кулеба.

Міністр назвав три способи посилення підтримки:

надання більшої кількості зброї та боєприпасів;

розширення Європейського фонду миру для фінансування закупівель зброї;

швидке розгортання ліній виробництва, зокрема за участі українських підприємств, задля виготовлення боєприпасів.

Кулеба зазначив, що найбільшим пріоритетом ЗСУ є системи протиповітряної та протиракетної оборони, броньовані машини, зокрема на гусеницях, артилерія калібру 155 мм та боєприпаси до неї, та звісно, танки зразка НАТО.

"Нещодавні успіхи України у звільненні територій на сході та півдні не мають слугувати "заспокійливим" для партнерів, адже Росія продовжує надсилати не передову мобілізованих, а Україна формує нові підрозділи, які треба укомплектовувати", - додав міністр.

Також Кулеба подякував партнерам, які вже ухвалили важливі рішення щодо нових фінансових внесків, нових пакетів військової допомоги, створення ремонтного хабу. Окрему вдячність було висловлено за створення Місії ЄС з військової допомоги Україні.