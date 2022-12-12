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Танки та ППО. Кулеба звернувся до ЄС та назвав три способи посилення підтримки України

Фото: Дмитро Кулеба, очільник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна здатна завершити війну перемогою над РФ і справедливим миром якомога швидше і зробить це за умови суттєвого підвищення підтримки з боку ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Саме тому я закликаю вас суттєво підвищити військову допомогу для України", - заявив Кулеба.

Міністр назвав три способи посилення підтримки:

  • надання більшої кількості зброї та боєприпасів;
  • розширення Європейського фонду миру для фінансування закупівель зброї;
  • швидке розгортання ліній виробництва, зокрема за участі українських підприємств, задля виготовлення боєприпасів.

Кулеба зазначив, що найбільшим пріоритетом ЗСУ є системи протиповітряної та протиракетної оборони, броньовані машини, зокрема на гусеницях, артилерія калібру 155 мм та боєприпаси до неї, та звісно, танки зразка НАТО.

"Нещодавні успіхи України у звільненні територій на сході та півдні не мають слугувати "заспокійливим" для партнерів, адже Росія продовжує надсилати не передову мобілізованих, а Україна формує нові підрозділи, які треба укомплектовувати", - додав міністр.

Також Кулеба подякував партнерам, які вже ухвалили важливі рішення щодо нових фінансових внесків, нових пакетів військової допомоги, створення ремонтного хабу. Окрему вдячність було висловлено за створення Місії ЄС з військової допомоги Україні.

Нагадаємо, що Україна так і не змогла отримати від Берліна згоди на постачання бойових танків Leopard 2.

Також Кулеба заявив, що якщо Україна не отримає достатньо озброєння, то війна може продовжитися. Це було б невигідно ні для України, ні для Заходу.

Кулеба закликав Німеччину зняти табу на постачання Україні танків Leopard 2 та ППО Patriot

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