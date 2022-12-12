Танки и ПВО. Кулеба обратился к ЕС и назвал три способа усиления поддержки Украины

Украина способна завершить войну победой над РФ и справедливым миром как можно скорее и сделает это при существенном повышении поддержки со стороны ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Именно поэтому я призываю вас существенно повысить военную помощь для Украины", - заявил Кулеба.
Министр назвал три способа усиления поддержки:
Кулеба отметил, что наибольшим приоритетом ВСУ являются системы противовоздушной и противоракетной обороны, бронированные машины, в том числе на гусеницах, артиллерия калибра 155 мм и боеприпасы к ней и, конечно, танки образца НАТО.
"Недавние успехи Украины в освобождении территорий на востоке и юге не должны служить "успокаивающим" для партнеров, ведь Россия продолжает присылать не передовую мобилизованную, а Украина формирует новые подразделения, которые нужно укомплектовывать", - добавил министр.
Также Кулеба поблагодарил партнеров, которые уже приняли важные решения по новым финансовым вкладам, новым пакетам военной помощи, созданию ремонтного хаба. Отдельная благодарность была высказана за создание Миссии ЕС по военной помощи Украине.
Напомним, что Украина так и не смогла получить от Берлина согласие на поставку боевых танков Leopard 2.
Также Кулеба заявил, что если Украина не получит достаточное вооружение, то война может продолжиться. Это было бы невыгодно ни Украине, ни Западу.
Кулеба призвал Германию снять табу на поставку Украине танков Leopard 2 и ПВО Patriot
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