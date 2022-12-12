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Якщо Україна буде недостатньо озброєна, війна продовжиться, - Кулеба

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Київ, Понеділок 12 грудня 2022 10:41
Якщо Україна буде недостатньо озброєна, війна продовжиться, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Якщо Україна не отримає достатньо озброєння, то війна може продовжитися. Це було б невигідно ні для України, ні для Заходу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому виданню ARD.

"Якщо Україна буде недостатньо озброєна, вона буде продовжувати війну - це не в інтересах ні України, ні її західних партнерів", - сказав Кулеба.

При цьому він підкреслив, що Україна продовжує вести переговори з Німеччиною щодо постання зброї. Кулеба наголосив, що український уряд не розуміє вагання Німеччини щодо постачання танків, адже ЗСУ вже отримали від Берліна артилерію.

"Чесно кажучи, ми не розуміємо цю аргументацію", - підкреслив очільник МЗС.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що останні домовленості з Німеччиною стосуються передачі оборонних систем, зокрема систем ППО IRIS-T та зенітних установок Gepard.

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