Кулеба закликав Німеччину зняти табу на постачання Україні танків Leopard 2 та ППО Patriot

Україна закликає Німеччину передати танки Leopard 2, системи протиповітряної оборони Patriot та БМП Marder, тим самим продемонструвавши своє лідерство серед країн-партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу на брифінгу .

За його словами українські дипломати продовжують вести переговори з Німеччиною щодо передачі Україні танків Leopard 2 та системи ППО Patriot.

Кулеба додав, що Німеччина вже продемонструвала лідерство у постачанні систем протиракетної оборони Iris-T і іншого важливого озброєння.

"Ми розраховуємо на лідерство і в передачі Patriot, танків Leopard 2 та БМП Marder. Не може бути жодних табу у питаннях допомоги Україні зброєю для захисту всієї Європи від збройної агресії РФ", - сказав він.

Міністр також закликав союзників посилити військову підтримку України. Так, наразі особливо важливою є допомога у захисті від ворожих ракетних обстрілів.

"Не потрібно шукати виправдань і відкладати ключові рішення. Час закрити небо над Україною, зробити це за допомогою систем ППО, які мають надійти в Україну у достатній кількості", - додав Кулеба.

Нагадаємо, Німеччина відмовляється передавати Україні бойові танки. Серед причин те, що жодна країна НАТО поки що не зважилася на такий крок, та те, що навчання українських військових займе тривалий період часу.

Канцлер Олаф Шольц зазначив, що Німеччина не відправляє танки Україні, оскільки боїться ескалації конфлікту між Росією та НАТО.

Окрім того, Кулеба повідомляв, що уряд почав переговори з Німеччиною щодо надання систем ППО Patriot.

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