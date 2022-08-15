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Танки мрут, деньги не платят, по документам служат в Москве: новый перехват ГУР

Новина українською →
Понедельник 15 августа 2022 16:03
Танки мрут, деньги не платят, по документам служат в Москве: новый перехват ГУР Фото: россияне, которые находятся на войне в Украине, по документам несут службу в Москве (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский военный, который находится в Харьковской области, в перехваченном разговоре рассказал, что по документам он находится в России - числится стрелком-гранатометчом в Ямпольстком полку в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой разговор оккупантов, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны.

Оккупант также рассказал о недочете выплат. При этом он отметил, что говорить об этом вне полка запрещается.

"Деньги мне тоже не платят. Я за два месяца получил 80 тысяч, а должно уже 400 быть", - сказал он.

Кроме того, россиянин вспомнил о последнем наступлении, из-за которого из личного состава захватчиков выжила только треть.

"Танков уже не хватает. Танки у меня мрут... С 30 человек осталось 11", - сказал он.

Также он пожаловался на руководство.

"Начальство такое конченное, бл*ять, нас еб*шат даже свои. Арта х*ярит, прям бывает по нам. Я не думал, что после Чечни мне вот это. Это не война - это конченное все. Я говорю, это последний раз, когда я за армию подписался", - добавил оккупант.

Напомним, среди россиян резко возросло количество людей, отказавшихся воевать.

Кроме того, оккупант в разговоре с сыном признается, что война в Украине - это не "спецоперация".

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Главное управление разведки
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