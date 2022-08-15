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Танки мруть, гроші не платять, за документами служать у Москві: нове перехоплення ГУР

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Понеділок 15 серпня 2022 16:03
Танки мруть, гроші не платять, за документами служать у Москві: нове перехоплення ГУР Фото: росіяни, які перебувають на війні в Україні, за документами несуть службу в Москві (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський військовий, який знаходиться в Харківській області, в перехопленій розмові розповів, що за документами він знаходиться в Росії - числиться стрільцем-гранатометником в Ямпільстком полку в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням розмову окупантів, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

Окупант також розповів про недорахування виплат. При цьому він зазначив, що говорити про це поза полком забороняється.

"Гроші мені теж не платять. Я за два місяці отримав 80 тисяч, а має вже 400 бути", - сказав він.

Крім того, росіянин згадав про останній наступ, через який з особового складу загарбників вижила тільки третина.

"Танків вже не вистачає. Танки у мене мруть... З 30 осіб залишилося 11", - сказав він.

Також він поскаржився на керівництво.

"Начальство таке кончене, бл*ять, нас еб*шать навіть свої. Арта х*ярить, прям буває по нас. Я не думав, що після Чечні мені ось це. Це не війна - це кончене все. Я кажу, це останній раз, коли я за армію підписався", - додав окупант.

Нагадаємо, серед росіян різко зросла кількість людей, які відмовилися воювати.

Крім того, окупант у розмові з сином зізнається, що війна в Україні - це не "спецоперація".

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