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"Это не "спецоперация", а жесткая война". Новый перехват разговора оккупанта с сыном

Новина українською →
Украина, Среда 10 августа 2022 14:41
"Это не "спецоперация", а жесткая война". Новый перехват разговора оккупанта с сыном Фото: новый перехват разговора оккупанта с сыном (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российский оккупант в раз говоре с сыном признается, что "это не "спецоперация", тут жесткая война", а сами российские солдаты "тут мясо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта с родственником Главного управления разведки.

По словам россиянина, их позиции "раз*бали в клочья", а от его подразделения осталась лишь половина - "каждый второй уже раненый".

По словам оккупанта, дошло до того, что российских солдат убивают в то время, когда они спят, ночью.

"В связи троих порезали наших, ночью подкрались. Сегодня восмерых е*нули, прям во сне...", - добавляет он.

Как сообщалось, ранее из перехвата ГУР стало известно, что российские солдаты пытаются бежать с поля боя, но за это их расстреливают свои военные.

Напомним, что ранее ГУР Министерства обороны Украины публиковало перехват разговора российских военных. Из разговора становится понятно, что оккупанты не понимают целей кремлевской "спецоперации" в Украине.

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