"Это не "спецоперация", а жесткая война". Новый перехват разговора оккупанта с сыном

Российский оккупант в раз говоре с сыном признается, что "это не "спецоперация", тут жесткая война", а сами российские солдаты "тут мясо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта с родственником Главного управления разведки.

По словам россиянина, их позиции "раз*бали в клочья", а от его подразделения осталась лишь половина - "каждый второй уже раненый".

По словам оккупанта, дошло до того, что российских солдат убивают в то время, когда они спят, ночью.

"В связи троих порезали наших, ночью подкрались. Сегодня восмерых е*нули, прям во сне...", - добавляет он.