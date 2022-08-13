В рядах оккупантов резко возросло количество отказников, - перехват ГУР

"У меня от взвода осталось 11 человек. Должно быть 30. У нас батальон 320 человек, а нас - 52. Ну отказники, не только раненые и убитые. Отказников вал просто. Они когда открыли набор без всякого возраста, без медосмотров, сюда повалила одна шваль. Эта вся шваль убежала после первых двух обстрелов. Сейчас здесь остались одни ветераны и дети с характером", - рассказал оккупант.

В разговоре он также жалуется, что в рядах российских войск "нет ни одного крымчанина".