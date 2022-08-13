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В рядах оккупантов резко возросло количество отказников, - перехват ГУР

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Суббота 13 августа 2022 21:52
В рядах оккупантов резко возросло количество отказников, - перехват ГУР Фото: в рядах оккупантов резко возросло количество отказников (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

После снятия ограничений на отбор в ряды Вооруженных сил РФ среди оккупантов резко возросло количество людей, отказавшихся воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой разговор оккупантов, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"У меня от взвода осталось 11 человек. Должно быть 30. У нас батальон 320 человек, а нас - 52. Ну отказники, не только раненые и убитые. Отказников вал просто. Они когда открыли набор без всякого возраста, без медосмотров, сюда повалила одна шваль. Эта вся шваль убежала после первых двух обстрелов. Сейчас здесь остались одни ветераны и дети с характером", - рассказал оккупант.

В разговоре он также жалуется, что в рядах российских войск "нет ни одного крымчанина".

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что граждане РФ, находящихся на территории оккупированного Крыма, отказываются подписывать или продлевать контракты с российским Минобороны.

Также мы писали, что российских контрактников, которые отказываются продолжать участие в войне с Украиной, содержат под стражей на оккупированной территории Луганской области.

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