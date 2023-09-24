Танки, гармати та ЗРК: Азербайджан показав військову техніку, конфісковану в Карабасі

Міністерство оборони Азербайджану після проведення "локальних антитерористичних заходів" у регіоні Нагірного Карабаху показало кадри розбитої військової техніки невизнаної "республіки" та представило список конфіскованого озброєння та боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Азербайджану.
В оборонному відомстві країни зазначили, що діяльність із роззброєння незаконних збройних формувань у регіоні Карабаху продовжується.
"Представляємо список бойової техніки, зброї та боєприпасів, конфіскованих до 23 вересня, після завершення локальних антитерористичних заходів у Карабахському регіоні Азербайджану", - йдеться в заяві.
У цьому списку представлені важка військова техніка, артилерія, системи протиповітряної оборони, стрілецька зброя, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, міни та вибухівка, боєприпаси тощо.
Загалом у переліку - 20 найменувань та типів озброєння, а саме:
Нагадаємо, що 19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. Перед цим були звинувачення Баку на адресу Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".
При цьому в Карабахському регіоні повідомили, що російські "миротворці" втекли після початку операції ЗС Азербайджану, а прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не бере участі у військових діях.
Вже наступного дня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни та досягнення поставлених цілей у Нагірному Карабасі.
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