UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Танки, гармати та ЗРК: Азербайджан показав військову техніку, конфісковану в Карабасі

Ілюстративне фото: військові Азербайджану (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство оборони Азербайджану після проведення "локальних антитерористичних заходів" у регіоні Нагірного Карабаху показало кадри розбитої військової техніки невизнаної "республіки" та представило список конфіскованого озброєння та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Азербайджану.

В оборонному відомстві країни зазначили, що діяльність із роззброєння незаконних збройних формувань у регіоні Карабаху продовжується.

"Представляємо список бойової техніки, зброї та боєприпасів, конфіскованих до 23 вересня, після завершення локальних антитерористичних заходів у Карабахському регіоні Азербайджану", - йдеться в заяві.

У цьому списку представлені важка військова техніка, артилерія, системи протиповітряної оборони, стрілецька зброя, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, міни та вибухівка, боєприпаси тощо.

Загалом у переліку - 20 найменувань та типів озброєння, а саме:

  • Танк - 4 од.,
  • БМП - 1 од.,
  • МТ-ЛБ ЗГ-20/3 "Застава" - 3 од.,
  • Гармата - 2 од.,
  • Гаубиця - 12 од.,
  • Міномет - 12 од.,
  • Міна - 468 од.,
  • Заряд для міни - 956 од.,
  • Мінометний снаряд - 441 од.,
  • Гранатомет - 22 од.,
  • Гранатометний снаряд - 46 од.,
  • Стрілкова зброя - 313 од.,
  • Патрон - 66242 од.,
  • Ракета - 50 од.,
  • Вибухівка - 300 од.,
  • Ручна граната - 62 од.,
  • ПТРК "Фагот" - 3 од.,
  • ЗРК - 28 од.,
  • Транспортно-завантажувальна машина (ТЗМ) на базі ЗІЛ - 1 од.,
  • ЗРК Тор-М2 на шасі КАМАЗу - 1 од.

Операція ЗС Азербайджану у Нагірному Карабасі

Нагадаємо, що 19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. Перед цим були звинувачення Баку на адресу Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

При цьому в Карабахському регіоні повідомили, що російські "миротворці" втекли після початку операції ЗС Азербайджану, а прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не бере участі у військових діях.

Вже наступного дня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни та досягнення поставлених цілей у Нагірному Карабасі.

Більше про військові дії та ситуацію навколо Карабаху можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АзербайджанАрменияНагорный Карабах