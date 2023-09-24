Танки, гармати та ЗРК: Азербайджан показав військову техніку, конфісковану в Карабасі

Міністерство оборони Азербайджану після проведення "локальних антитерористичних заходів" у регіоні Нагірного Карабаху показало кадри розбитої військової техніки невизнаної "республіки" та представило список конфіскованого озброєння та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Азербайджану .

В оборонному відомстві країни зазначили, що діяльність із роззброєння незаконних збройних формувань у регіоні Карабаху продовжується.

"Представляємо список бойової техніки, зброї та боєприпасів, конфіскованих до 23 вересня, після завершення локальних антитерористичних заходів у Карабахському регіоні Азербайджану", - йдеться в заяві.

У цьому списку представлені важка військова техніка, артилерія, системи протиповітряної оборони, стрілецька зброя, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, міни та вибухівка, боєприпаси тощо.

Загалом у переліку - 20 найменувань та типів озброєння, а саме:

Танк - 4 од.,

БМП - 1 од.,

МТ-ЛБ ЗГ-20/3 "Застава" - 3 од.,

Гармата - 2 од.,

Гаубиця - 12 од.,

Міномет - 12 од.,

Міна - 468 од.,

Заряд для міни - 956 од.,

Мінометний снаряд - 441 од.,

Гранатомет - 22 од.,

Гранатометний снаряд - 46 од.,

Стрілкова зброя - 313 од.,

Патрон - 66242 од.,

Ракета - 50 од.,

Вибухівка - 300 од.,

Ручна граната - 62 од.,

ПТРК "Фагот" - 3 од.,

ЗРК - 28 од.,

Транспортно-завантажувальна машина (ТЗМ) на базі ЗІЛ - 1 од.,

ЗРК Тор-М2 на шасі КАМАЗу - 1 од.

Операція ЗС Азербайджану у Нагірному Карабасі

Нагадаємо, що 19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. Перед цим були звинувачення Баку на адресу Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

При цьому в Карабахському регіоні повідомили, що російські "миротворці" втекли після початку операції ЗС Азербайджану, а прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не бере участі у військових діях.

Вже наступного дня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни та досягнення поставлених цілей у Нагірному Карабасі.

Більше про військові дії та ситуацію навколо Карабаху можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.