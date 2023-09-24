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Танки, гармати та ЗРК: Азербайджан показав військову техніку, конфісковану в Карабасі

Неділя 24 вересня 2023 01:45
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Танки, гармати та ЗРК: Азербайджан показав військову техніку, конфісковану в Карабасі Ілюстративне фото: військові Азербайджану (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство оборони Азербайджану після проведення "локальних антитерористичних заходів" у регіоні Нагірного Карабаху показало кадри розбитої військової техніки невизнаної "республіки" та представило список конфіскованого озброєння та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Азербайджану.

В оборонному відомстві країни зазначили, що діяльність із роззброєння незаконних збройних формувань у регіоні Карабаху продовжується.

"Представляємо список бойової техніки, зброї та боєприпасів, конфіскованих до 23 вересня, після завершення локальних антитерористичних заходів у Карабахському регіоні Азербайджану", - йдеться в заяві.

У цьому списку представлені важка військова техніка, артилерія, системи протиповітряної оборони, стрілецька зброя, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, міни та вибухівка, боєприпаси тощо.

Загалом у переліку - 20 найменувань та типів озброєння, а саме:

  • Танк - 4 од.,
  • БМП - 1 од.,
  • МТ-ЛБ ЗГ-20/3 "Застава" - 3 од.,
  • Гармата - 2 од.,
  • Гаубиця - 12 од.,
  • Міномет - 12 од.,
  • Міна - 468 од.,
  • Заряд для міни - 956 од.,
  • Мінометний снаряд - 441 од.,
  • Гранатомет - 22 од.,
  • Гранатометний снаряд - 46 од.,
  • Стрілкова зброя - 313 од.,
  • Патрон - 66242 од.,
  • Ракета - 50 од.,
  • Вибухівка - 300 од.,
  • Ручна граната - 62 од.,
  • ПТРК "Фагот" - 3 од.,
  • ЗРК - 28 од.,
  • Транспортно-завантажувальна машина (ТЗМ) на базі ЗІЛ - 1 од.,
  • ЗРК Тор-М2 на шасі КАМАЗу - 1 од.

Операція ЗС Азербайджану у Нагірному Карабасі

Нагадаємо, що 19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. Перед цим були звинувачення Баку на адресу Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

При цьому в Карабахському регіоні повідомили, що російські "миротворці" втекли після початку операції ЗС Азербайджану, а прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не бере участі у військових діях.

Вже наступного дня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни та досягнення поставлених цілей у Нагірному Карабасі.

Більше про військові дії та ситуацію навколо Карабаху можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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