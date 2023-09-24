Танки, пушки и ЗРК: Азербайджан показал военную технику, конфискованную в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана после проведения "локальных антитеррористических мероприятий" в регионе Нагорного Карабаха показало кадры разбитой военной техники непризнанной "республики" и представило список конфискованного вооружения и боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
В оборонном ведомстве страны отметили, что деятельность по разоружению незаконных вооруженных формирований в регионе Карабаха продолжается.
"Представляем список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных до 23 сентября, после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана", - указывается в заявлении.
В данном списке представлены тяжелая военная техника, артиллерия, системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, мины и взрывчатка, боеприпасы и прочее.
Всего в перечне - 20 наименований и типов вооружения, а именно:
- Танк - 4 ед.,
- БМП - 1 ед.,
- МТ-ЛБ ЗГ-20/3 "Застава" - 3 ед.,
- Пушка - 2 ед.,
- Гаубица - 12 ед.,
- Миномет - 12 ед.,
- Мина - 468 ед.,
- Заряд для мины - 956 ед.,
- Минометный снаряд - 441 ед.,
- Гранатомет - 22 ед.,
- Гранатомётный снаряд - 46 ед.,
- Стрелковое оружие - 313 ед.,
- Патрон - 66242 ед.,
- Ракета - 50 ед.,
- Взрывчатка - 300 ед.,
- Ручная граната - 62 ед.,
- ПТРК "Фагот" - 3 ед.,
- ЗРК - 28 ед.,
- Транспортно-загрузочная машина (ТЗМ) на базе ЗИЛ - 1 ед.,
- ЗРК Тор-М2 на шасси КАМАЗа - 1 ед.
Операция ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе
Напомним, что 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Перед этим были обвинения Баку в адрес Армении "в организации теракта и гибели военных".
При этом в Карабахском регионе сообщили, что российские "миротворцы" убежали после начала операции ВС Азербайджана, а премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях.
Уже на следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возобновлении суверенитета страны и достижении поставленных целей в Нагорном Карабахе.
Больше о военных действиях и ситуации вокруг Карабаха можно узнать в материале РБК-Украина.
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