Танки, пушки и ЗРК: Азербайджан показал военную технику, конфискованную в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана после проведения "локальных антитеррористических мероприятий" в регионе Нагорного Карабаха показало кадры разбитой военной техники непризнанной "республики" и представило список конфискованного вооружения и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Азербайджана .

В оборонном ведомстве страны отметили, что деятельность по разоружению незаконных вооруженных формирований в регионе Карабаха продолжается.

"Представляем список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных до 23 сентября, после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана", - указывается в заявлении.

В данном списке представлены тяжелая военная техника, артиллерия, системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, мины и взрывчатка, боеприпасы и прочее.

Всего в перечне - 20 наименований и типов вооружения, а именно:

Танк - 4 ед.,

БМП - 1 ед.,

МТ-ЛБ ЗГ-20/3 "Застава" - 3 ед.,

Пушка - 2 ед.,

Гаубица - 12 ед.,

Миномет - 12 ед.,

Мина - 468 ед.,

Заряд для мины - 956 ед.,

Минометный снаряд - 441 ед.,

Гранатомет - 22 ед.,

Гранатомётный снаряд - 46 ед.,

Стрелковое оружие - 313 ед.,

Патрон - 66242 ед.,

Ракета - 50 ед.,

Взрывчатка - 300 ед.,

Ручная граната - 62 ед.,

ПТРК "Фагот" - 3 ед.,

ЗРК - 28 ед.,

Транспортно-загрузочная машина (ТЗМ) на базе ЗИЛ - 1 ед.,

ЗРК Тор-М2 на шасси КАМАЗа - 1 ед.

Операция ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе

Напомним, что 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Перед этим были обвинения Баку в адрес Армении "в организации теракта и гибели военных".

При этом в Карабахском регионе сообщили, что российские "миротворцы" убежали после начала операции ВС Азербайджана, а премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях.

Уже на следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возобновлении суверенитета страны и достижении поставленных целей в Нагорном Карабахе.

Больше о военных действиях и ситуации вокруг Карабаха можно узнать в материале РБК-Украина.