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Танки, пушки и ЗРК: Азербайджан показал военную технику, конфискованную в Карабахе

Воскресенье 24 сентября 2023 01:45
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Танки, пушки и ЗРК: Азербайджан показал военную технику, конфискованную в Карабахе Иллюстративное фото: военные Азербайджана (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министерство обороны Азербайджана после проведения "локальных антитеррористических мероприятий" в регионе Нагорного Карабаха показало кадры разбитой военной техники непризнанной "республики" и представило список конфискованного вооружения и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве страны отметили, что деятельность по разоружению незаконных вооруженных формирований в регионе Карабаха продолжается.

"Представляем список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных до 23 сентября, после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана", - указывается в заявлении.

В данном списке представлены тяжелая военная техника, артиллерия, системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, мины и взрывчатка, боеприпасы и прочее.

Всего в перечне - 20 наименований и типов вооружения, а именно:

  • Танк - 4 ед.,
  • БМП - 1 ед.,
  • МТ-ЛБ ЗГ-20/3 "Застава" - 3 ед.,
  • Пушка - 2 ед.,
  • Гаубица - 12 ед.,
  • Миномет - 12 ед.,
  • Мина - 468 ед.,
  • Заряд для мины - 956 ед.,
  • Минометный снаряд - 441 ед.,
  • Гранатомет - 22 ед.,
  • Гранатомётный снаряд - 46 ед.,
  • Стрелковое оружие - 313 ед.,
  • Патрон - 66242 ед.,
  • Ракета - 50 ед.,
  • Взрывчатка - 300 ед.,
  • Ручная граната - 62 ед.,
  • ПТРК "Фагот" - 3 ед.,
  • ЗРК - 28 ед.,
  • Транспортно-загрузочная машина (ТЗМ) на базе ЗИЛ - 1 ед.,
  • ЗРК Тор-М2 на шасси КАМАЗа - 1 ед.

Операция ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе

Напомним, что 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Перед этим были обвинения Баку в адрес Армении "в организации теракта и гибели военных".

При этом в Карабахском регионе сообщили, что российские "миротворцы" убежали после начала операции ВС Азербайджана, а премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях.

Уже на следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возобновлении суверенитета страны и достижении поставленных целей в Нагорном Карабахе.

Больше о военных действиях и ситуации вокруг Карабаха можно узнать в материале РБК-Украина.

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Азербайджан Армения Нагорный Карабах
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