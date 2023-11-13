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Танки, гармати і не тільки. "Армія дронів" знищила 220 одиниць техніки ворога за тиждень

Архівне фото: Армія дронів знищила 220 одиниць техніки ворога (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

"Армія дронів" знищили за останній тиждень 220 одиниць ворожої техніки. Йдеться про танки, гармати та броньовані машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Мінус 220 одиниць ворожої техніки за тиждень - результати "Армії дронів", - йдеться у заяві.

За словами Федорова, українські воїни продовжують демонструвати топові результати демілітаризації ворога по всій лінії фронту. Серед знищеного:

  • 39 танків;
  • 57 гармат;
  • 51 вантажівка;
  • 34 броньовані машини;
  • Багато іншої техніки, яку успішно перетворено на брухт.  

"Більше деталей - на інфографіці. Важливо, що на кожну цифру є відео, яке підтверджує враження від техніки чи позицій", - написав міністр. 

Фото: Втрати РФ (t.me/zedigital)

Українські воїни знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 13 листопада, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 312 550 військових.

Також протягом минулої доби, 12 листопада, наші воїни знищили 455 російських терористів на Таврійському напрямку. Понад десяток окупантів вчора здалися в полон.

Нещодавно військові Збройних сил України знищили вже третю російську систему радіоелектронної боротьби "Свет-КУ".

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