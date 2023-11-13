Танки, пушки и не только. "Армия дронов" уничтожила 220 единиц техники врага за неделю

"Армия дронов" уничтожили за последнюю неделю 220 единиц вражеской техники. Речь идет о танках, пушках и бронированных машинах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Минус 220 единиц вражеской техники за неделю - результаты "Армии дронов", - говорится в заявлении.
По словам Федорова, украинские воины продолжают демонстрировать топовые результаты демилитаризации врага по всей линии фронта. Среди уничтоженного:
"Больше деталей - на инфографике. Важно, что на каждую цифру есть видео, которое подтверждает впечатление от техники или позиций", - написал министр.
Фото: Потери РФ (t.me/zedigital)
Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 13 ноября, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 312 550 военных.
Также за прошедшие сутки, 12 ноября, наши воины уничтожили 455 российских террористов на Таврическом направлении. Более десятка оккупантов вчера сдались в плен.
Недавно военные Вооруженных сил Украины уничтожили уже третью российскую систему радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ".
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