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Танки, пушки и не только. "Армия дронов" уничтожила 220 единиц техники врага за неделю

Архивное фото: Армия дронов уничтожила 220 единиц техники врага (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

"Армия дронов" уничтожили за последнюю неделю 220 единиц вражеской техники. Речь идет о танках, пушках и бронированных машинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Минус 220 единиц вражеской техники за неделю - результаты "Армии дронов", - говорится в заявлении.

По словам Федорова, украинские воины продолжают демонстрировать топовые результаты демилитаризации врага по всей линии фронта. Среди уничтоженного:

  • 39 танков;
  • 57 орудий;
  • 51 грузовик;
  • 34 бронированные машины;
  • Много другой техники, которая успешно превращена в металлолом.

"Больше деталей - на инфографике. Важно, что на каждую цифру есть видео, которое подтверждает впечатление от техники или позиций", - написал министр.

Фото: Потери РФ (t.me/zedigital)

Украинские воины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 13 ноября, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 312 550 военных.

Также за прошедшие сутки, 12 ноября, наши воины уничтожили 455 российских террористов на Таврическом направлении. Более десятка оккупантов вчера сдались в плен.

Недавно военные Вооруженных сил Украины уничтожили уже третью российскую систему радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ".

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