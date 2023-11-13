Втрати РФ в Україні за добу: 800 окупантів та 10 артсистем

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 13 листопада (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 13 листопада, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 312 550 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 артсистеми, 5 танків і 2 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 312 550 (+800) осіб ліквідовано;

танків - 5354 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 10079 (+6) од.;

артилерійських систем - 7569 (+10) од.;

РСЗВ - 881 од.;

засоби ППО - 580 од.;

літаків - 322 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5634 (+2) од.;

крилаті ракети - 1561 (+1) од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 9949 (+5) од.;

спеціальна техніка - 1079 (+1) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, українські війська відбили 24 атаки противника на Мар'їнському напрямку, наступають на Мелітопольському напрямку. Протиповітряна оборона знищила одну керовану авіаційну ракету Х-59. Зокрема, ЗСУ продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. Також домоглися незначного посилення на лівому березі Херсонської області.