Бразилія відмовила Німеччині надати снаряди для танків, які передадуть ЗСУ, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Folha de S.Paulo .

Як зазначається, це рішення було ухвалено минулої п'ятниці на зустрічі з очільником Збройних сил Бразилії Раулем Ботельйу та міністром оборони Бразилії Хосе Мусіо. Це було напередодні відставки командувача армії Жуліо Сезара де Арруда.

За словами військових та політиків, які поінформовані про цей епізод, Арруда сказав, що Бразилія отримає близько 25 мільйонів реалів за велику кількість боєприпасів, що зберігаються для її танків Leopard 1.

Лула відмовився, аргументуючи це тим, що не варто провокувати росіян. Бразилія, попри осуд вторгнення 24 лютого 2022 року в ООН, зберігає позицію нейтралітету з економічних причин, відмовляючись брати участь у санкціях проти президента Росії Володимира Путіна.

Видання звернуло увагу на те, що Німеччина зверталась до Бразилії за снарядами танку першого покоління. Це означає, що Берлін має намір, або як мінімум розглядав можливість постачання таких танків Україні.

Leopard 1 має гармату калібру 105 мм, а у Leopard 2 калібр гармати 120 мм, відповідно і снаряди до них є різними.