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Ердоган не підтримує постачання танків Україні: ризиковане рішення

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Україна, Середа 01 лютого 2023 22:18
Ердоган не підтримує постачання танків Україні: ризиковане рішення Фото: Ердоган не підтримує постачання танків Україні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Надання Україні танків іншими країнами не допоможе розв'язати проблеми, котрі створює Росія.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Ердоган зауважив, що Туреччина проявила велику ініціативу щодо вирішення ситуацій, які склались на фоні озброєного нападу Росії на Україну. Його країна була посередником Зернового коридору, обміну полоненими та гуманітарної допомоги.

Однак він вважає, що передача українським військовим танків - є ризиковим рішенням та не допоможе швидше розв'язати проблеми.

"Ми очікуємо підтримки миру в Європі та світі. Переговори тривають. Чи є випадок, коли США та Німеччина не надсилають танки, рішенням? Я не можу сказати, що це елемент рішення. Це ризиковано та корисно для збройових баронів", - сказав Ердоган.

Раніше повідомлялось, що США попередять владу та бізнес Туреччини та ОАЕ про те, що вони можуть втратити доступ до ринків у разі порушення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Реджеп Тайіп Ердоган раніше заявив, що Швеції не варто очікувати на підтримку Туреччини у питанні вступу до НАТО після мітингів у Стокгольмі.

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