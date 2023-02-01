Ердоган не підтримує постачання танків Україні: ризиковане рішення

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

Ердоган зауважив, що Туреччина проявила велику ініціативу щодо вирішення ситуацій, які склались на фоні озброєного нападу Росії на Україну. Його країна була посередником Зернового коридору, обміну полоненими та гуманітарної допомоги.

Однак він вважає, що передача українським військовим танків - є ризиковим рішенням та не допоможе швидше розв'язати проблеми.

"Ми очікуємо підтримки миру в Європі та світі. Переговори тривають. Чи є випадок, коли США та Німеччина не надсилають танки, рішенням? Я не можу сказати, що це елемент рішення. Це ризиковано та корисно для збройових баронів", - сказав Ердоган.