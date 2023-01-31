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Греція не зможе надати Україні танки Leopard: прем'єр назвав причину

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Вівторок 31 січня 2023 19:11
Греція не зможе надати Україні танки Leopard: прем'єр назвав причину Фото: прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Греція не зможе постачати танки Leopard Україні через напружені відносинами з Туреччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса японському виданню Nikkei Asia.

"Ми не можемо надати танки Leopard 2 з тієї простої причини, що вони необхідні для нашої власної оборонної стратегії", - сказав Міцотакіс.

Він зазначив, що відносини між Грецією та Туреччиною вкотре загострилися через давню суперечку про належність територій в Егейському морі.

Як відомо, Греція має більше танків Leopard, ніж будь-яка інша європейська країна: близько 350 Leopard 2 та 500 Leopard 1.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Греція готова відмовитись від німецьких БМП Marder на користь України.

Також раніше ми писали, що нещодавно глави міноборони Греції та Німеччини Ніколаос Панайотопулос та Крістін Ламбрехт обговорили хід постачання Грецією броньованих машин піхоти БМП-1 Україні із заміною їх на німецькі броньовані машини Marder.

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