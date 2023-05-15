Танки Abrams для навчання українських військових доставлено до Німеччини, - Пентагон
Сполучені Штати Америки доставили до Німеччини 31 танк Abrams, які використовуватимуть для навчання військових ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Пентагону Патріка Райдера.
"Я можу підтвердити, що 31 танк М1 Abrams прибув до Німеччини", - сказав Райдер.
За його словами, їх використовуватимуть для підготовки до подальшого навчання українських танкістів.
Представник Пентагону додав, що українські військові, за оцінками США, прибудуть на навчання протягом пари наступних тижнів.
У Пентагоні пояснили, що 31 танк Abrams, який відправлять до Німеччини для навчання ЗСУ, не потрапить на фронт.
Глава Пентагону заявив, що Abrams, які пройдуть модифікацію, надійдуть в Україну на початку осені.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що американські танки не будуть брати участь у цьому контрнаступі ЗСУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.