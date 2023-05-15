ua ru
Пн, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Танки Abrams для навчання українських військових доставлено до Німеччини, - Пентагон

Новость на русском →
Понеділок 15 травня 2023 21:45
Танки Abrams для навчання українських військових доставлено до Німеччини, - Пентагон Фото: офіційний представник Пентагону Патрік Райдер (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки доставили до Німеччини 31 танк Abrams, які використовуватимуть для навчання військових ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Пентагону Патріка Райдера.

"Я можу підтвердити, що 31 танк М1 Abrams прибув до Німеччини", - сказав Райдер.

За його словами, їх використовуватимуть для підготовки до подальшого навчання українських танкістів.

Представник Пентагону додав, що українські військові, за оцінками США, прибудуть на навчання протягом пари наступних тижнів.

У Пентагоні пояснили, що 31 танк Abrams, який відправлять до Німеччини для навчання ЗСУ, не потрапить на фронт.

Глава Пентагону заявив, що Abrams, які пройдуть модифікацію, надійдуть в Україну на початку осені.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що американські танки не будуть брати участь у цьому контрнаступі ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
Президент Чехії закликав партнерів прискорити постачання зброї Україні для контрнаступу
Президент Чехії закликав партнерів прискорити постачання зброї Україні для контрнаступу
DAILY
"Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію