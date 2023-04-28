ua ru
Пт, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Резніков: танків Abrams не буде у цьому контрнаступі, екіпажі вже поїхали на навчання

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 28 квітня 2023 12:25
Резніков: танків Abrams не буде у цьому контрнаступі, екіпажі вже поїхали на навчання Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Американські танки Abrams не візьмуть участь у цьому контрнаступі ЗСУ. Українські екіпажі вже поїхали на навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова під час прес-конференції.

Він наголосив, що Україна отримала сучасні системи озброєння, особливо в частині "броньованого кулака". Мова йде про броньовані машини та танки, зокрема Leopard 2 та Challenger 2. За словами Резнікова, обіцяні танки Leopard 1 та американські Abrams будуть надані пізніше.

"Танки Abrams у цьому контрнаступі взяти участь не встигнуть, але наші екіпажі вже поїхали на навчання. Але, окрім того, у нас велика кількість броньованих машин різного типу - БТР і БМП. Це і Bradley, і Marder, і Stryker, і CV 90 зі Швеції будуть. Там завершуються ще курси підготовчі", - заявив міністр.

Резніков наголосив, що сама техніка підготовлена та частково доставлена, але є українські військові завершують проходження навчань на деяких типах озброєння.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що партнери надали Україні 98% обіцяної техніки. За його словами, країни НАТО озброїли понад 9 бригад ЗСУ.

За словами глава Міноборони Олексія Резнікова, Україна вже отримала від Данії артилерійські установки Caesar французького виробництва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Воїни ССО показали вуличні бої у Бахмуті (відео)
Воїни ССО показали вуличні бої у Бахмуті (відео)
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна