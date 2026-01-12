UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

На танкері "тіньового флоту" знайшли ексвійськових ГРУ та "Вагнера", - розслідування

Ілюстративне фото: бійці ЧВК "Вагнер" (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На російському танкері "тіньового флоту", який Україна атакувала в Середземному морі, виявили двох колишніх військових ГРУ та ЧВК "Вагнер", які могли займатися шпигунством у європейських водах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр "Досьє".

Виявлені "охоронці" - росіяни Олександр Малахов та Віктор Александров - не були моряками і раніше служили у спецназі ГРУ та ЧВК "Вагнер", брали участь у бойових операціях у Сирії та активно перетинали кордон України після початку війни.

Відомо, що вони приєдналися до команди перед відправленням із порту Усть-Луга 6 вересня 2025 року. У документах вони не зазначені як моряки: немає дипломів та кваліфікацій для роботи на судні.

Олександр Малахов, 1975 року народження, служив у 22-й окремій гвардійській бригаді спецпризначення ГРУ, пізніше працював у компанії-операторі аеропорту Ростова-на-Дону. У лютому 2024 року прилетів із Сирії, де міг працювати як найманець.

Віктор Александров, 1965 року народження, кримчанин, довго жив у Єкатеринбурзі. Брав участь у групі "Вагнер", був у Сирії, пересувався військовим літаком РФ Іл-76. З 2015 року понад 200 разів перетинав кордон України, у тому числі відвідував окуповані території.

Можливі завдання на борту

На думку експертів, присутність Малахова та Александрова могла не стосуватися охорони танкера: у попередніх рейсах озброєних людей на Qendil не було, так само під час атаки 19 грудня.

Так, за даними професора Карі Ага-Міклебоста (Норвегія), через маршрут Qendil, що проходив Суецький канал та Аденську затоку, вони могли збирати розвідувальні дані та контролювати пересування суден у європейських водах.

Раніше спецслужби повідомляли, що на інших танкерах "тіньового флоту" також були найманці Moran Security, які можуть вести розвідку у європейських водах, запускати дрони та контролювати команди кораблів, де переважно працюють іноземці.

Що відомо про атаку на Qendil

Україна завдала удару по кораблю Qendil у грудні 2025 року. Дана атака України стала першим випадком ураження танкера "тіньового флоту" у Середземному морі, тоді як раніше подібні удари відбувалися лише у Чорному морі та по об’єктах нафтової інфраструктури Росії.

Атака по російських танкерах в Чорному морі

В листопаді 2025 року СБУ тричі за два тижні атакували російські танкери "тіньового флоту" в Чорному морі.

Зокрема, 29 листопада джерела РБК-Україна повідомляли, що українські морські дрони Sea Baby вдарили по танкерах Kairo і Virat "тіньового флоту" РФ в акваторії Чорного моря.

Обидва судна були порожніми та прямували на завантаження до Новоросійська. Внаслідок атаки танкери було виведено з ладу, танкер Kairo намагалися відбуксирувати до Болгарії, але там він остаточно зазнав аварії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГУРтіньовий флотВагнерівці