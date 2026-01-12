На танкері "тіньового флоту" знайшли ексвійськових ГРУ та "Вагнера", - розслідування

Виявлені "охоронці" - росіяни Олександр Малахов та Віктор Александров - не були моряками і раніше служили у спецназі ГРУ та ЧВК "Вагнер", брали участь у бойових операціях у Сирії та активно перетинали кордон України після початку війни.

Відомо, що вони приєдналися до команди перед відправленням із порту Усть-Луга 6 вересня 2025 року. У документах вони не зазначені як моряки: немає дипломів та кваліфікацій для роботи на судні.

Олександр Малахов, 1975 року народження, служив у 22-й окремій гвардійській бригаді спецпризначення ГРУ, пізніше працював у компанії-операторі аеропорту Ростова-на-Дону. У лютому 2024 року прилетів із Сирії, де міг працювати як найманець.

Віктор Александров, 1965 року народження, кримчанин, довго жив у Єкатеринбурзі. Брав участь у групі "Вагнер", був у Сирії, пересувався військовим літаком РФ Іл-76. З 2015 року понад 200 разів перетинав кордон України, у тому числі відвідував окуповані території.

Можливі завдання на борту

На думку експертів, присутність Малахова та Александрова могла не стосуватися охорони танкера: у попередніх рейсах озброєних людей на Qendil не було, так само під час атаки 19 грудня.

Так, за даними професора Карі Ага-Міклебоста (Норвегія), через маршрут Qendil, що проходив Суецький канал та Аденську затоку, вони могли збирати розвідувальні дані та контролювати пересування суден у європейських водах.

Раніше спецслужби повідомляли, що на інших танкерах "тіньового флоту" також були найманці Moran Security, які можуть вести розвідку у європейських водах, запускати дрони та контролювати команди кораблів, де переважно працюють іноземці.

Що відомо про атаку на Qendil

Україна завдала удару по кораблю Qendil у грудні 2025 року. Дана атака України стала першим випадком ураження танкера "тіньового флоту" у Середземному морі, тоді як раніше подібні удари відбувалися лише у Чорному морі та по об’єктах нафтової інфраструктури Росії.