Танкери тікають із Перської затоки, але блокада Трампа може провалитись, - Reuters

Згідно з даними морських систем LSEG та Kpler зараз фіксується хаотичний рух кораблів. Капітани суден намагаються випередити початок військової операції, яка запланована на 17 годину за київським часом.

Судно Mombasa B (Ліберія) зараз виконує баластування всередині Перської затоки. Гігантський танкер Agios Fanourios I під прапором Мальти розвернувся біля Оманської затоки та став на якір.

Пан або пропав: чим ризикує Трамп

Експерти називають такий крок президента США Дональда Трампа дуже ризикованим, адже блокада вимагає постійної присутності великої кількості військових кораблів. Якщо план спрацює, Іран втратить свій головний інструмент впливу - нафтовий шантаж.

Проте фахівці сумніваються у довготривалому успіху. Місія вимагає колосальних ресурсів й самотужки США буде важко тримати блокаду місяцями.

"Трамп хоче швидкого розв'язання проблеми. Реальність така, що цю місію важко виконати самостійно, і вона, ймовірно, нестійка в середньостроковій та довгостроковій перспективі", - вважає Дана Строул, колишня високопосадовиця Пентагону.

Танкери часто перевозять нафту для великих гравців, таких як Китай чи Індія. Блокада означатиме конфлікт не лише з Іраном. Пекін навряд чи спостерігатиме за цим спокійно, кажуть аналітики.

Тегеран також має чим відповісти. Іранські сили можуть атакувати американську інфраструктуру в регіоні. Під загрозою опиняться бази США в країнах Перської затоки.

"Я щиро вірю, що якщо ми почнемо це робити, то Іран якось відреагує", - попередив адмірал у відставці Гері Рафхед.

Блокада може обвалити ціни на нафту у разі швидкого успіху. Але затяжна війна на морі призведе до зворотного ефекту. Ринок готується до найгіршого сценарію і ранішні торги відкрились підвищенням ціни нафти у 102 долари за барель.