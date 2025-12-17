Танкери з російською нафтою застрягли біля Китаю через спад попиту Індії, - Bloomberg

Видання пише, що, згідно з даними Kpler, у Жовтому морі в середу, 17 грудня, простоювали як мінімум п'ять суден із 3,4 млн барелів російської нафти. Цей показник вдвічі вищий за обсяги минулого тижня і є найвищим за понад п'ять років.

Район скупчення танкерів з російською нафтою знаходиться недалеко від провінції Шаньдун, яка є центром незалежних нафтопереробних заводів.

Зазначається, що накопичення нафти марки Urals біля китайських берегів є унікальною ситуацією, на яку звернули увагу нафтотрейдери по всьому світу. Це пов'язано з тим, що китайські НПЗ не є типовими покупцями цієї марки і віддають перевагу російській нафті зі східних терміналів через їх близькість і високу якість дизпалива.

Посилення контролю з боку США за поставками нафти з РФ до Індії, а також санкції проти російських компаній "Роснефть" і "Лукойл" змусили продавців нафти марки Urals шукати інших покупців у Східній Азії.