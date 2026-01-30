UA

Танкери РФ масово прямують через Ла-Манш: Британія обіцяє "рішучі заходи"

Фото: протягом січня десятки суден "тіньового флоту" пройшли Ла-Маншем (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Щонайменше вісім підсанкційних нафтових танкерів зараз рухаються через Ла-Манш. Це відбувається попри те, що уряд Британії оголосив про боротьбу з "тіньовим флотом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що уряд Британії пообіцяв вжити "рішучих заходів" проти суден "тіньового флоту". Згідно з інформацією BBC, британські чиновники отримали консультацію, згідно з якою танкери можуть бути затримані та конфісковані.

Однак ці повноваження ще не були використані, і в п'ятницю, 30 січня, сайт відстеження суден MarineTraffic показав, що вісім підсанкційних танкерів наразі рухаються Ла-Маншем. Ще чотири танкери, судячи з усього, прямують до проходу з Північного моря.

Деякі з суден, такі як Kusto, 21-річний нафтовий танкер, який зараз пливе на південь від острова Вайт, протягом останнього року неодноразово здійснювали рейси через Ла-Манш. На сайті MarineTraffic зазначено, що Kusto десять днів тому завантажився у російському порту Усть-Луга.

BBC повідомляє, що з початку року Ла-Маншем пройшли десятки інших суден "тіньового флоту".

Нагадаємо, 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти країни-агресорки має заблокувати "тіньовий флот", який дозволяє РФ отримувати доходи від нафти.

Зазначимо, нещодавно група з 14 країн ЄС попередила танкери "тіньового флоту" РФ в Балтійському та Північному морях. Ті з них, які не відповідатимуть певним вимогам, будуть розглядатися, як судна без національної належності.

Крім того, у ГУР раніше розповіли, як працює "тіньовий флот" Росії та скільки танкерів він налічує. Від початку запровадження ліміту цін на російську нафту в грудні 2022 року Москва витратила на придбання танкерів "тіньового флоту" понад 10 мільярдів доларів.

