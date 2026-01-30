Танкери РФ масово прямують через Ла-Манш: Британія обіцяє "рішучі заходи"

Зазначається, що уряд Британії пообіцяв вжити "рішучих заходів" проти суден "тіньового флоту". Згідно з інформацією BBC, британські чиновники отримали консультацію, згідно з якою танкери можуть бути затримані та конфісковані.

Однак ці повноваження ще не були використані, і в п'ятницю, 30 січня, сайт відстеження суден MarineTraffic показав, що вісім підсанкційних танкерів наразі рухаються Ла-Маншем. Ще чотири танкери, судячи з усього, прямують до проходу з Північного моря.

Деякі з суден, такі як Kusto, 21-річний нафтовий танкер, який зараз пливе на південь від острова Вайт, протягом останнього року неодноразово здійснювали рейси через Ла-Манш. На сайті MarineTraffic зазначено, що Kusto десять днів тому завантажився у російському порту Усть-Луга.

BBC повідомляє, що з початку року Ла-Маншем пройшли десятки інших суден "тіньового флоту".