Танкеры РФ массово направляются через Ла-Манш: Британия обещает "решительные меры"

Отмечается, что правительство Британии пообещало принять "решительные меры" против судов "теневого флота". Согласно информации BBC, британские чиновники получили консультацию, согласно которой танкеры могут быть задержаны и конфискованы.

Однако эти полномочия еще не были использованы, и в пятницу, 30 января, сайт отслеживания судов MarineTraffic показал, что восемь подсанкционных танкеров в настоящее время движутся по Ла-Маншу. Еще четыре танкера, судя по всему, направляются к проходу из Северного моря.

Некоторые из судов, такие как Kusto, 21-летний нефтяной танкер, который сейчас плывет к югу от острова Уайт, в течение последнего года неоднократно совершали рейсы через Ла-Манш. На сайте MarineTraffic указано, что Kusto десять дней назад загрузился в российском порту Усть-Луга.

BBC сообщает, что с начала года Ла-Маншем прошли десятки других судов "теневого флота".