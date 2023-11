Танкери, які потрапили під санкції США, відправляли російську нафту до Індії, - Reuters

США 16 листопада ввели санкції щодо морських компаній і суден за транспортування російської нафти, що продається вище за цінову межу "Великої сімки" в 60 доларів за барель, оскільки Вашингтон намагається закрити лазівки в механізмі, покликаному покарати Москву за війну проти України.

Міністерство фінансів США ввело санкції щодо трьох компаній, що базуються в ОАЕ, і трьох суден, що їм належать. Під санкції потрапили компанії Kazan Shipping Incorporated, Progress Shipping Company Limited та Gallion Navigation Incorporated та судна під прапором Ліберії - "Казань", "Лиговский проспект" та NS Century.

За даними LSEG, усі три танкери типу Aframax вивантажили російську нафту "Сокіл" в Індії у вересні, а два з них здійснили рейс у жовтні. Судно NS Century зараз перебуває на шляху до відвантаження сирої нафти "Сокіл" у Вадинарі в Індії.

Нафта "Сокіл" видобувається на проекті "Сахалін-1", яким управляє дочірня компанія "Роснефти" після виходу ExxonMobil. До інших акціонерів входять індійська ONGC Videsh, зарубіжний інвестиційний підрозділ державної корпорації Oil and Natural Gas Corp, і Sakhalin Oil and Gas Development Co (SODECO), консорціум японських фірм.

Цінова стеля

США, інші країни "Великої сімки" (G7) та Австралія запровадили цінові обмеження у грудні минулого року, прагнучи скоротити доходи Росії від експорту нафти морським шляхом у рамках санкцій за її вторгнення в Україну.

Хоча обмеження на нафту діє вже близько року і спрямоване на обмеження нафтових доходів Кремля, високі світові ціни на нафту цього року і використання Москвою тіньового танкерного флоту, що зростає, призвели до того, що значна частина російської нафти торгується вище ліміту.

В останні місяці світові ціни на нафту зросли приблизно до 85 доларів за барель через скорочення видобутку та виснаження запасів світових виробничих потужностей. Це обмежило ефективність стелі, але коаліція може посилити її дотримання, щоб зробити її ефективнішою, повідомили джерела, які консультували Мінфін США.

Доходи Москви

Експорт російської нафти та нафтопродуктів у жовтні впав на 70 тисяч барелів на день до 7,5 мільйонів барелів на день, йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

За даними МЕА, експортна виручка впала на 25 мільйонів доларів до 18,34 мільярда доларів, тоді як ціни на російську нафту та нафтопродукти в основному перевищували цінову межу країн G7.

Дії 16 листопада відбулися після того, як США в жовтні ввели перші санкції щодо власників танкерів, які перевозять російську нафту за ціною вище граничного рівня, одного в Туреччині та одного в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Високопоставлений представник Міністерства фінансів попередив тоді, що Вашингтон вживе заходів у найближчі тижні та місяці, щоб збільшити витрати Росії та послабити її здатність підтримувати війну проти України.

Реакція США на перевищення цінової стелі

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Вашингтон готуються вжити жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на нафту.

За інформацією Reuters, Міністерство фінансів США запросило судноплавні компанії з 30 країн інформацію приблизно про сотню суден, підозрюваних у транспортуванні російської нафти з перевищенням цінової стелі.