Танкеры, попавшие под санкции США, отправляли российскую нефть в Индию, - Reuters

США 16 ноября ввели санкции в отношении морских компаний и судов за транспортировку российской нефти, продаваемой выше ценового предела "Большой семерки" в 60 долларов за баррель, поскольку Вашингтон пытается закрыть лазейки в механизме, призванном наказать Москву за войну против Украины.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении трех базирующихся в ОАЭ х компаний и трех принадлежащих им судов. Под санкции попали компании Kazan Shipping Incorporated, Progress Shipping Company Limited and Gallion Navigation Incorporated и суда под флагом Либерии - "Казань", "Лиговский проспект" и NS Century.

По данным LSEG, все три танкера типа Aframax выгрузили российскую нефть "Сокол" в Индии в сентябре, а два из них совершили рейс в октябре. Судно NS Century в настоящее время находится на пути к отгрузке сырой нефти "Сокол" в Вадинаре в Индии.

Нефть "Сокол" добывается на проекте "Сахалин-1", которым управляет дочерняя компания "Роснефти" после выхода ExxonMobil. В число других акционеров входят индийская ONGC Videsh, зарубежное инвестиционное подразделение государственной корпорации Oil and Natural Gas Corp, и Sakhalin Oil and Gas Development Co (SODECO), консорциум японских фирм.

Ценовой потолок

США, другие страны "Большой семерки" (G7) и Австралия ввели ценовые ограничения в декабре прошлого года, стремясь сократить доходы России от экспорта нефти морским путем в рамках санкций за ее вторжение в Украину.

Хотя ограничение на нефть действует уже около года и направлено на ограничение нефтяных доходов Кремля, высокие мировые цены на нефть в этом году и растущее использование Москвой теневого танкерного флота привели к тому, что значительная часть российской нефти торгуется выше лимита.

В последние месяцы мировые цены на нефть выросли примерно до 85 долларов за баррель из-за сокращения добычи и истощения запасов мировых производственных мощностей. Это ограничило эффективность потолка, но коалиция может ужесточить его соблюдение, чтобы сделать его более эффективным, сообщили источники, которые консультировали Минфин США.

Доходы Москвы

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в октябре упал на 70 тысяч баррелей в день до 7,5 миллионов баррелей в день, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным МЭА, экспортная выручка упала на 25 миллионов долларов до 18,34 миллиарда долларов, в то время как цены на российскую нефть и нефтепродукты в основном превышали ценовой предел стран G7.

Действия 16 ноября последовали после того, как США в октябре ввели первые санкции в отношении владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше предельного уровня, одного в Турции и одного в Объединенных Арабских Эмиратах.

Высокопоставленный представитель Министерства финансов предупредил тогда, что Вашингтон примет меры в ближайшие недели и месяцы, чтобы увеличить расходы России и ослабить ее способность поддерживать войну против Украины.

Реакция США на превышение ценового потолка

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон готовятся принять жесткие меры за нарушение установленного ценового потолка на нефть.

По информации Reuters, Министерство финансов США запросило у судоходных компаний из 30 стран информацию примерно о сотне судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти с превышением ценового потолка.