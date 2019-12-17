С танкера Delfi в Одессе изъяли документы

Фото: место происшествия (facebook.com/kotlyar.od)

Работы проводили спасатели

Водолазы по обращению правоохранителей изъяли вещественные доказательства и документацию с танкера Delfi в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Одесского горсовета Андрея Котляра в Facebook.

Отмечается, что работы проводились согласно решению Киевского районного суда Одессы.

"Все доказательства были собраны спасателями и водолазами и переданы следователям", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что владелец танкера Delfi, который сел на мель вблизи пляжа в Одессе, пообещал убрать судно с пляжа до конца года.

РБК-Украина писало, что танкер Delfi сорвался с якоря 22 ноября в акватории порта "Южный", после чего сел на мель вблизи одного из пляжей Одессы. В результате аварии в море было выброшено до 150 кг нефтепродуктов.

На момент инцидента на борту находилось трое членов экипажа. Они отказывались от эвакуации, потому что не могли выйти на связь с владельцем. Впоследствии их сняли и доставили в больницу.

Государственная пограничная служба сообщала, что танкер мог быть причастен к контрабанде горюче-смазочных материалов из Украины.