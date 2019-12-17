З танкера Delfi в Одесі вилучили документи

Роботи проводили рятувальники
Водолази за зверненням правоохоронців вилучили речові докази та документацію з танкера Delfi в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Одеської міськради Андрія Котляра у Facebook.
Зазначається, що роботи проводились згідно рішення Київського районного суду Одеси.
"Усі докази було зібрано рятувальниками та водолазами і передано слідчим", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що власник танкера Delfi, який сів на мілину поблизу пляжу в Одесі, пообіцяв прибрати судно з пляжу до кінця року.
РБК-Україна писало, що танкер Delfi зірвався з якоря 22 листопада в акваторії порту "Південний", після чого сів на мілину поблизу одного з пляжів Одеси. В результаті аварії в море було викинуто до 150 кг нафтопродуктів.
На момент інциденту на борту танкера перебувало троє членів екіпажу. Вони відмовлялися від евакуації, тому що не могли вийти на зв'язок з власником. Згодом їх зняли і доставили в лікарню.
Державна прикордонна служба повідомляла, що танкер міг бути причетний до контрабанди пально-мастильних матеріалів з України.