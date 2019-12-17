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З танкера Delfi в Одесі вилучили документи

Новини » Суспільство     17.12.2019 - 17:44
З танкера Delfi в Одесі вилучили документи
Фото: місце події (facebook.com/kotlyar.od)

Роботи проводили рятувальники

Водолази за зверненням правоохоронців вилучили речові докази та документацію з танкера Delfi в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Одеської міськради Андрія Котляра у Facebook.

Зазначається, що роботи проводились згідно рішення Київського районного суду Одеси.

"Усі докази було зібрано рятувальниками та водолазами і передано слідчим", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що власник танкера Delfi, який сів на мілину поблизу пляжу в Одесі, пообіцяв прибрати судно з пляжу до кінця року.

РБК-Україна писало, що танкер Delfi зірвався з якоря 22 листопада в акваторії порту "Південний", після чого сів на мілину поблизу одного з пляжів Одеси. В результаті аварії в море було викинуто до 150 кг нафтопродуктів.

На момент інциденту на борту танкера перебувало троє членів екіпажу. Вони відмовлялися від евакуації, тому що не могли вийти на зв'язок з власником. Згодом їх зняли і доставили в лікарню.

Державна прикордонна служба повідомляла, що танкер міг бути причетний до контрабанди пально-мастильних матеріалів з України.

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