Танкер "тіньового флоту" РФ втратив керування і дрейфує в Середземному морі, - ЗМІ

Ілюстративне фото: танкер перебуває під санкціями і вже двічі змінював назву (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ Progress, який перебуває під санкціями, втратив керування поблизу узбережжя Алжиру і дрейфує в Середземному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Танкер класу LR2 перевозив близько 730 тисяч барелів російської нафти марки Urals і прямував на схід уздовж узбережжя Північної Африки у напрямку Суецького канал. В середу, 21 січня, Progress раптово змінив курс на північ і вийшов за межі основних судноплавних маршрутів.

В ніч на четвер, 22 січня, навігаційний статус судна змінився на "Not under command", що означає відсутність можливості маневрувати та уникати зіткнень внаслідок надзвичайних обставин. Його швидкість впала приблизно до одного вузла (близько 1,9 км/год).

Станом на сьогодні, 23 січня, танкер продовжує дрейфувати на схід. За словами фахівців, його вихід із судноплавних шляхів, зміна навігаційного статусу та падіння швидкості свідчать про можливу технічну несправність.

Підсанкційний танкер "тіньового флоту"

У міжнародній базі даних Equasis зазначається, що менеджером судна є компанія Legacy Marine LLC, зареєстрована в Санкт-Петербурзі.

Progress перебуває під санкціями Євросоюзу і Британії. Танкеру 19 років, він двічі змінював назву після внесення до санкційних списків. Нещодавно судно змінило прапор на російський і було внесене до Російського морського реєстру судноплавства.

Нагадаємо, військово-морські сили Франції 22 січня затримали танкер РФ, який йшов із країни-агресорки. Судно входить до складу так званого "тіньового флоту" та перебував під санкціями.

Зазначимо, 21 січня збройні сили США затримали в Карибському морі нафтовий танкер Sagitta, який перебуває під санкціями та входить до "тіньового флоту" РФ. Загалом відомо вже про сім випадків таких затримань.

