Танкер "теневого флота" РФ потерял управление и дрейфует в Средиземном море, - СМИ

Танкер класса LR2 перевозил около 730 тысяч баррелей российской нефти марки Urals и направлялся на восток вдоль побережья Северной Африки в направлении Суэцкого канал. В среду, 21 января, Progress внезапно изменил курс на север и вышел за пределы основных судоходных маршрутов.

В ночь на четверг, 22 января, навигационный статус судна изменился на "Not under command", что означает отсутствие возможности маневрировать и избегать столкновений вследствие чрезвычайных обстоятельств. Его скорость упала примерно до одного узла (около 1,9 км/ч).

По состоянию на сегодня, 23 января, танкер продолжает дрейфовать на восток. По словам специалистов, его выход из судоходных путей, изменение навигационного статуса и падение скорости свидетельствуют о возможной технической неисправности.

Подсанкционный танкер "теневого флота"

В международной базе данных Equasis отмечается, что менеджером судна является компания Legacy Marine LLC, зарегистрированная в Санкт-Петербурге.

Progress находится под санкциями Евросоюза и Британии. Танкеру 19 лет, он дважды менял название после внесения в санкционные списки. Недавно судно сменило флаг на российский и было внесено в Российский морской реестр судоходства.