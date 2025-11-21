Танкер РФ "передумав" плисти до Венесуели після зустрічі з есмінцем США, - Bloomberg

За даними агентства, російський нафтовий танкер Seahorse розвернувся на шляху до Венесуели після того, як військовий корабель США перетнув його маршрут біля узбережжя країни.

Російське судно змінило курс, прямуючи до Куби, і з того часу двічі намагалося наблизитися до Венесуели, але обидва рази повертало назад, і досі залишається на холостому ходу в Карибському басейні.

Танкер Seahorse перебуває під санкціями Британії та Євросоюзу, та постачає нафту до Венесуели. За даними відстеження танкерів Bloomberg, російське судно розвернулось на шляху до Венесуели після того, як американський військовий корабель перетнув його маршрут біля узбережжя країни.

Невідомо, чи якось контактував американський есмінець USS Stockdale з підсанкційним танкером. Наміри корабля щодо російського судна незрозумілі, і речник Південного командування США відмовився коментувати пересування судна.

Відомо, що USS Stockdale прибув до Карибського басейну наприкінці вересня разом з десятком інших кораблів для підтримки антинаркотичних операцій президента Дональда Трампа в регіоні.