Танкер РФ "передумал" плыть в Венесуэлу после встречи с эсминцем США, - Bloomberg

Российский танкер, входящий в "теневой флот", изменил маршрут и перестал плыть в Венесуэлу после встречи с американским эсминцем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, российский нефтяной танкер Seahorse развернулся на пути в Венесуэлу после того, как военный корабль США пересек его маршрут у побережья страны.
Российское судно изменило курс, направляясь к Кубе, и с тех пор дважды пыталось приблизиться к Венесуэле, но оба раза поворачивало назад, и до сих пор остается на холостом ходу в Карибском бассейне.
Танкер Seahorse находится под санкциями Великобритании и Евросоюза, и поставляет нефть в Венесуэлу. По данным отслеживания танкеров Bloomberg, российское судно развернулось на пути в Венесуэлу после того, как американский военный корабль пересек его маршрут у побережья страны.
Неизвестно, контактировал ли как-то американский эсминец USS Stockdale с подсанкционным танкером. Намерения корабля в отношении российского судна непонятны, и представитель Южного командования США отказался комментировать передвижение судна.
Известно, что USS Stockdale прибыл в Карибский бассейн в конце сентября вместе с десятком других кораблей для поддержки антинаркотических операций президента Дональда Трампа в регионе.
Россия продолжает наращивать свой "теневой флот" для экспорта энергоносителей в обход санкций: по подсчетам, к нему уже принадлежит каждый шестой танкер в мире (около 17% глобального рынка). В основном это списанные суда, исчерпавшие свой срок эксплуатации и скрывающиеся под флагами нейтральных стран.
Однако угроза не ограничивается только экологическими рисками или нелегальной продажей нефти. В частности, эти танкеры стали инструментом гибридной войны, используясь Кремлем как платформы для атак и шпионажа в европейских водах.
Недавно сообщалось, что Европейский Союз рассматривает новые ограничительные меры против тех, кто обеспечивает работу так называемого "теневого флота" российских танкеров. Цель этих действий - дальнейшее ограничение доходов Москвы, которые она использует для финансирования войны против Украины.