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Танкер Delfi поднимут бесплатно, работы будут ускорены, - Криклий

Автор: РБК-Украина

Зеленский требует поднять танкер и убрать его с одесского пляжа

Затонувший в Одессе танкер Delfi поднимут бесплатно. Ожидается, что работы по его поднятию и буксировке будут ускорены.

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Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает сайт президента.

Сообщается, что на совещании Зеленский поинтересовался ходом работ по подъему танкера Delfi, который затонул у побережья Одессы. Он также потребовал решить вопрос ликвидации последствий аварии.

"Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что уже найден кран для соответствующих работ, и сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера. Чиновник пообещал, что работы по подъему судна значительно интенсифицируются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что капитана затонувшего танкера Delfi приговорили к одному году ограничения свободы.

В начале августа был объявлен конкурс по поднятию затонувшего танкера в Одессе; все претенденты должны подтвердить опыт выполнения подобных операций.

Танкер затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" осенью прошлого года. Судовладелец должен был убрать танкер до 20 июля, однако все попытки завершились неудачно.

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