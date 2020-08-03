Объявлен конкурс по поднятию затонувшего танкера в Одессе

Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Заявки принимаются до 5 августа

Администрация морских портов Украины объявила конкурс по поднятию и эвакуации затонувшего танкера Delfi вблизи одесского пляжа "Дельфин". Заявки на выполнение работ принимаются ориентировочно до 5 августа.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он отметил, что после неудачных попыток судовладельца осуществить подъем и эвакуацию танкера, ответственность за выполнение работ была возложена на АМПУ.

"ГП "АМПУ" уже анонсировало прозрачную закупку услуг по подъему и удаления танкера Delfi в кратчайшие сроки. Объявлен конкурс с четкими требованиями к подрядчикам", - написал Криклий.

Все претенденты на выполнение работ должны подтвердить опыт выполнения подобных операций.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" осенью прошлого года. Судовладелец должен был убрать танкер до 20 июля, однако все три попытки завершились неудачно. По словам Криклия, одной из причин неудачи при попытках подъема является недостаточная материально-техническая база судовладельца танкера.

Ранее РБК-Украина писало, что договор на эвакуацию танкера Delfi должны подписать до конца августа.

Также сообщалось, что АМПУ рассматривает несколько вариантов эвакуации танкера, одним из которых - разрезание судна на две части.