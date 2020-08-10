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Танкер Delfi піднімуть безкоштовно, роботи будуть прискорені, - Криклій

Автор: РБК-Україна

Зеленський вимагає підняти танкер і прибрати його з одеського пляжу

Затонулий в Одесі танкер Delfi піднімуть безкоштовно. Очікується, що роботи по його підійманню і буксируванню будуть прискорені.

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Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає сайт президента.

Повідомляється, що на нараді Зеленський поцікавився ходом робіт з підйому танкера Delfi, який затонув біля узбережжя Одеси. Він також вимагав вирішити питання ліквідації наслідків аварії.

"Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що вже знайдено кран для відповідних робіт, і сьогодні буде підписаний договір на безкоштовний підйом танкера. Чиновник пообіцяв, що роботи з підйому судна значно інтенсифікуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що капітана затонулого танкера Delfi засудили до одного року обмеження волі.

На початку серпня був оголошений конкурс з підняття затонулого танкера в Одесі; всі претенденти повинні підтвердити досвід виконання подібних операцій.

Танкер затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" восени минулого року. Судновласник мав прибрати танкер до 20 липня, однак усі спроби завершилися невдало.

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