Танк, гармати і не тільки. ЗСУ показали, як дронами знищували росіян під Бахмутом

Зазначається, що це результат роботи рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92 окремої штурмової бригади.

Їм вдалося вразити 11 одиниць техніки та 2 окопи ворога за допомогою FPV-дронів.

У Сухопутних військах уточнили, що це сталося на Бахмутському напрямку.

Українські воїни знищують окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на вівторок, 7 листопада, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 306 860 військових. Крім того, ЗСУ підбили 5 танків та знищили 21 артсистему.

Також українські бійці знищили російську реактивну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та дві самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С" на Таврійському напрямку.

А за останній тиждень Сили оборони знищили рекордну кількість опорних пунктів росіян з використанням безпілотників.