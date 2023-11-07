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Танк, гармати і не тільки. ЗСУ показали, як дронами знищували росіян під Бахмутом

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Бахмутському напрямку виявили та знищили 11 ворожих цілей. Для цього використовувалися дрони, а сам процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

Зазначається, що це результат роботи рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92 окремої штурмової бригади.

Їм вдалося вразити 11 одиниць техніки та 2 окопи ворога за допомогою FPV-дронів.

У Сухопутних військах уточнили, що це сталося на Бахмутському напрямку.

Українські воїни знищують окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на вівторок, 7 листопада, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 306 860 військових. Крім того, ЗСУ підбили 5 танків та знищили 21 артсистему.

Також українські бійці знищили російську реактивну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та дві самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С" на Таврійському напрямку.

А за останній тиждень Сили оборони знищили рекордну кількість опорних пунктів росіян з використанням безпілотників.

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