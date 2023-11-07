Танк, пушки и не только. ВСУ показали, как дронами уничтожали россиян под Бахмутом

Отмечается, что это результат работы рота ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92 отдельной штурмовой бригады.

Им удалось поразить 11 единиц техники и 2 окопа врага с помощью FPV-дронов.

В Сухопутных войсках уточнили, что это произошло на Бахмутском направлении.

Украинские воины уничтожают оккупантов

Потери России в войне в Украине на вторник, 7 ноября, составили 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 306 860 военных. Кроме того, ВСУ подбили 5 танков и уничтожили 21 артсистему.

Также украинские бойцы уничтожили российскую реактивную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и две самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" на Таврическом направлении.

За последнюю неделю Силы обороны уничтожили рекордное количество опорных пунктов россиян с использованием беспилотников.