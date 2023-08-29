Танк, дві гаубиці та пункт спостереження. ЗСУ показали відео знищення росіян

Як розповів Федоров, бійці ударної роти БПЛА "Ахіллес" на Куп’янському напрямку продовжують вражати техніку росіян.

Цього разу за одну ніч вони "вполювали":

танк Т-80,

дві гаубиці САУ 2с19,

вежу із системою радіоелектронної боротьби.

Вартість ураженої техніки окупантів - понад 6 мільйонів доларів.

"Працюємо, щоб військові отримували якнайбільше дронів. Кожен безпілотник допомагає ефективніше просуватися під час контрнаступу та зберігати життя", - написав Федоров.

Втрати Росії

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 29 серпня, склали 530 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 261 840 військових.

Також військові підрозділу "Сталевий кордон" з "Гвардії наступу" на Харківському напрямку знищили російський комплекс спостереження "Муром-М".

Вчора стало відомо, що ЗСУ знищили унікальний ворожий береговий радар "Предел-Е".

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