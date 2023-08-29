Танк, две гаубицы и пункт наблюдения. ВСУ показали видео уничтожение россиян

Как рассказал Федоров, бойцы ударной роты БПЛА "Ахиллес" на Купянском направлении продолжают поражать технику россиян.

На этот раз за одну ночь они "охотились":

танк Т-80,

две гаубицы САУ 2с19,

башню с радиоэлектронной борьбой.

Стоимость пораженной техники оккупантов - более 6 миллионов долларов.

"Работаем, чтобы военные получали больше дронов. Каждый беспилотник помогает эффективнее продвигаться во время контрнаступления и сохранять жизнь", - написал Федоров.

Потери России

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 29 августа, составили 530 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 261 840 военных.

Также военные подразделения "Стальная граница" из "Гвардии наступления" на Харьковском направлении уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-М".

Вчера стало известно, что ВСУ уничтожили уникальный вражеский береговой радар "Предел-Е".

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