Танк Abrams перетворили на Люцифер: як ЗСУ перебудували захист від FPV-дронів

Технічні особливості "Люцифера"

Оприлюднені знімки дозволяють чітко ідентифікувати танк як модифікацію M1A1 AIM, що входила до пакета військової допомоги від Австралії. Ще у жовтні 2024 року країна оголосила про передачу Україні 49 одиниць техніки зі своїх складів.

Станом на першу половину 2026 року машини активно виконують бойові завдання на найважчих ділянках фронту, зокрема на Покровському напрямку.

Головна логістична цінність саме австралійських Abrams полягає у конфігурації їхньої силової установки.

На відміну від стандартних американських версій, що працюють на авіаційному паливі типу JP-8, газотурбінні двигуни австралійських машин були заздалегідь переналаштовані на використання дизельного пального.

Для Збройних сил України це стало величезною перевагою, адже весь український танковий парк та автотранспорт працюють саме на дизелі, тож це повністю знімає проблему постачання специфічного пального на передову.

Танк Люцифер отримав модульний протидроновий захист корпусу (фото: 160 ОМБр у Facebook)

Як перехитрити ворожі FPV-дрони?

Українські інженери змогли вирішити фундаментальну проблему, яка раніше перетворювала кустарні антидронові "мангали" на перешкоду для самої машини.

Що отримали танки:

Свободу обертання: замість суцільної плоскої конструкції, яка закривала весь танк і блокувала башту, на Люцифері реалізовано модульну архітектуру.

Автономні зони: захисні екрани на башті закріплені окремо і обертаються разом із гарматою на 360 градусів.

Захист корпусу: корма та бокові борти отримали власні стаціонарні захисні панелі.

Українські інженери вирішили проблему башти Abrams (фото: 160 ОМБр у Facebook)

Стандартизована архітектура свідчить про те, що створення протидронових решіток в Україні остаточно вийшло за межі аматорського зварювання у польових умовах.

Досвід сотень бойових екіпажів Сил оборони трансформувався в єдину інженерну схему, яку інші підрозділи тепер можуть централізовано копіювати, масштабувати та адаптувати для збереження життів танкістів і військової техніки.