Український ШІ Lapathoniia отримав доступ до держреєстрів: що це змінює

Про це інформує РБК-Україна із посиланням на пост розробників у Telegram .

Протокол MCP: міст між ШІ та регістрами України

Головним технологічним досягненням стала інтеграція конекторів Model Context Protocol (MCP) у внутрішню систему Lapathoniia Chat .

Відкритий протокол виконує функцію універсального переходника, який дозволяє будь-якій великій мовній моделі (LLM) безпечно взаємодіяти із зовнішніми базами даних, ізольованими файловими сховищами та державними регістрами.

На базі цієї архітектури розробник Владислав Михайлишин створив та запустивши перші два функціональні конектори :

Модуль Prozorro : надає алгоритму можливість здійснювати прямий скринінг, моніторинг, аналітичний аудит державних закупівель та комерційних тендерів. Користувачу достатньо ввести назву компанії або код ЄДРПОУ організації, щоб ШІ зібрав усю потрібну інформацію.

Модуль Держстату : забезпечує мовним моделям автоматизований доступ до публічних наборів даних. Нейромережа може самостійно звертатися до потоків даних (dataflow) та імпортувати статистичні таблиці у зручний для машинного аналізу формат.

Український чат-бот підключили до держреєстрів (скриншот: Lapathoniia)

Режим Рада: розподіл ШІ-обов'язків

Окрім розширення інформаційної бази, автори платформи кардинально змінили логіку обробки складних запитів, запустивши дворівневу архітектуру взаємодії нейромереж під назвою "Рада".

У цьому режимі над завданням користувача паралельно працюють два спеціалізовані українські алгоритми, які чітко розділяють ролі залежно від функціональних переваг.

Функцію координатора та операційного керівника взяла на собі модель LapaLLM . Вона виступає у ролі гнуткого ШІ-агента:

миттєво прораховує алгоритм дій,

керує інструментами пошуку через MCP-конектори,

оцінює проміжні результати,

оперативно змінює стратегію збору інформації, якщо перша спроба виявилася невдалою.

Після завершення збирання масиву даних до роботи долучається модель MamayLM .

Алгоритм відповідає за

глибокий логічний аналіз отриманих цифр,

структурування фактів,

написання фінального тексту.