Танк Abrams превратили в Люцифер: как ВСУ перестроили защиту от FPV-дронов

Технические особенности "Люцифера"

Обнародованные снимки позволяют четко идентифицировать танк как модификацию M1A1 AIM, входившую в пакет военной помощи от Австралии. Еще в октябре 2024 года страна объявила о передаче Украине 49 единиц техники со своих складов.

По состоянию на первую половину 2026 года машины активно выполняют боевые задачи на самых тяжелых участках фронта, в частности на Покровском направлении.

Главная логистическая ценность именно австралийских Abrams заключается в конфигурации их силовой установки.

В отличие от стандартных американских версий, работающих на авиационном топливе типа JP-8, газотурбинные двигатели австралийских машин были заранее перенастроены на использование дизельного топлива.

Для Вооруженных сил Украины это стало огромным преимуществом, ведь весь украинский танковый парк и автотранспорт работают именно на дизеле, поэтому это полностью снимает проблему поставки специфического топлива на передовую.

Танк Люцифер получил модульную противодронную защиту корпуса (фото: 160 ОМБр в Facebook)

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Украинские инженеры смогли решить фундаментальную проблему, которая ранее превращала кустарные антидронные "мангалы" в препятствие для самой машины.

Что получили танки:

Свободу вращения: вместо сплошной плоской конструкции, которая закрывала весь танк и блокировала башню, на Люцифере реализована модульная архитектура.

Автономные зоны: защитные экраны на башне закреплены отдельно и вращаются вместе с пушкой на 360 градусов.

Защита корпуса: корма и боковые борта получили собственные стационарные защитные панели.

Украинские инженеры решили проблему башни Abrams (фото: 160 ОМБр в Facebook)

Стандартизированная архитектура свидетельствует о том, что создание противодронных решеток в Украине окончательно вышло за пределы любительской сварки в полевых условиях.

Опыт сотен боевых экипажей Сил обороны трансформировался в единую инженерную схему, которую другие подразделения теперь могут централизованно копировать, масштабировать и адаптировать для сохранения жизней танкистов и военной техники.