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Таможенным инспекторам могут вдвое повысить зарплату после переаттестации

Новости » Общество     18.02.2020 - 09:23
Таможенным инспекторам могут вдвое повысить зарплату после переаттестации
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нефьодов хочет, чтобы средняя зарплата рядового инспектора составляла около 15-18 тысяч гривен

Таможенным инспекторам могут вдвое повысить зарплату после переаттестации. Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в интервью РБК-Украина.

Нефьодов хочет, чтобы средняя зарплата рядового инспектора составляла к концу года где-то около 15-18 тысяч гривен. Сейчас - около 8 тысяч гривен.

"И мы ожидаем в этом году процесс, который я неформально называю переаттестацией. После этого профессиональным и добропорядочным сотрудникам я хочу существенно поднять зарплату", - отметил он.

Напомним, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук заявил, что рост реальной зарплаты в Украине в 2020 году составит около 8-9%.

РБК-Украина писало, что в макропрогнозе Министерства экономики, утвержденном правительством 23 октября 2019 года, говорилось, что темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) составят до 10,1% в 2020 году, 7,5% в 2021 году и 7,2% в 2022 году.

Отметим, правительственная "Экономическая стратегия: рост через инвестиции" содержит план, согласно которому уровень безработицы по методологии Международной организации труда упадет в Украине с 7,6% в 2020 году до 5,2% в 2024 году, а уровень занятости увеличится с 68,2% до 71,4%.

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