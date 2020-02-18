Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нефьодов хоче, щоб середня зарплата рядового інспектора становила близько 15-18 тисяч гривень

Митним інспекторам можуть вдвічі підвищити зарплату після переатестації. Про це заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов в інтерв'ю РБК-Україна.

Нефьодов хоче, щоб середня зарплата рядового інспектора становила до кінця року десь близько 15-18 тисяч гривень. Зараз - близько 8 тисяч гривень.

"І ми очікуємо в цьому році процес, який я неформально називаю переатестацію. Після цього професійним і добропорядним співробітникам я хочу істотно підняти зарплату", - зазначив він.

Нагадаємо, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук заявив, що зростання реальної зарплати в Україні у 2020 році складе близько 8-9%.

РБК-Україна писало, що у макропрогнозі Міністерства економіки, затвердженому урядом 23 жовтня 2019 року, говорилося, що темпи зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції) складуть до 10,1% в 2020 році, 7,5% у 2021 році і 7,2% у 2022 році.

Зазначимо, урядова "Економічна стратегія: зростання через інвестиції" містить план, згідно з яким рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці впаде в Україні з 7,6% в 2020 році до 5,2% в 2024 році, а рівень зайнятості збільшиться з 68,2% до 71,4%.